Епифаний об отношениях с РПЦ: Наши народы восстановят дружбу

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Митрополит киевский и предстоятель Православной церкви в Украине Епифаний заявил, что со временем украинский и российский народы восстановят дружеские отношения, а приходы, которые подчиненны Русской православной церкви, на равных правах будут существовать в Украине. Об этом он сообщил в интервью греческому изданию TaNea, говорится митрополита в Facebook.

Отвечая на вопрос, в течение скольких лет украинские и русские церкви будут сосуществовать, Епифаний сказал: "По нашим оценкам, в Украине будет определенное количество приходов, которые будут подчинены Русской православной церкви. Это логично, мы не имеем никаких возражений против этого".

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Он подчеркнул, что Русская православная церковь может заботиться о своих верующих на территории Украины.

"Те, кто решит остаться в русской церкви, не должны испытывать никакого вида давления. Эти приходы должны иметь равные права с теми, что принадлежат к Православной украинской церкви. И постепенно, я считаю, наши отношения будут нормализованы, наши народы восстановят дружбу, добрые и мирные отношения", - отметил Епифаний.

Он добавил, что пока Москва пытается посеять раздор среди верующих украинцев.

"Мы уже слышали от российской стороны, что, мол, если томос автокефалии будет предоставлен, то будет значительное сопротивление, прольется кровь. Впрочем, к этому времени мы видим вполне мирный процесс присоединения приходов в Украине к новой церкви, и мы приложим все усилия, чтобы он так продолжалось и дальше", - добавил Епифаний.

4 января 2019 года Епифаний рассказал, как будет выстраиваться стратегия ПЦУ в отношениях с приходами Московского патриархата.

15 декабря на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний - он получит томос от Вселенского патриархата. Новоизбранный глава поместной украинской православной церкви, выступая на Софийской площади, призвал всех желающих присодиниться к украинской объединенной церкви.

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