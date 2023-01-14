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Епифаний проведет службу в Киево-Печерской лавре на Крещение — пресс-служба ПЦУ

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 13:24
Епифаний проведет службу в Киево-Печерской лавре на Крещение — пресс-служба ПЦУ - Фото
Епифаний в лавре (Фото: EPA)

Глава Православной церкви Украины Епифаний проведет церковную службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры на Крещение 19 января. Об этом сообщил заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

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По его словам, торжественную литургию по случаю праздника Крещения проведет Епифаний в Успенском соборе 19 января. 

Он отметил, что необходимое разрешение на службу было предоставлено Министерством культуры и информационного политики, а с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" ПЦУ заключила соответствующее соглашение. 

Начало богослужения запланировано на 09:00.

Зоря напомнил о мерах безопасности и возможных ограничениях, которые будут действовать из-за военного положения. 

Впервые Епифаний провел службу в лавре 7 января на Рождество по юлианскому календарю, запись литургии можно посмотреть по ссылке

Читайте также: Епифаний: Из Киево-Печерской лавры уходит нечестивый дух "русского мира" 

Дмитро Гриниченко
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