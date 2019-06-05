Епифаний встретился с Саакашвили - фото

Епифаний и Саакашвили (фото - пресс-служба ПЦУ)

4 июня предстоятель Православной церкви Украины Епифаний встретился с экс-губернатором Одесской области и третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, которого мэр Киева Виталий Кличко завет возглавить его партию. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Стороны обсудили процесс признания Православной церкви Украины другими поместными православными церквями, и в частности, Грузинской православной церковью", - сказано в сообщении.

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28 мая президент Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили. 29 мая он прилетел в аэропорт Борисполь. Его встретили с криками и давкой. Саакашвили сказал, что на должности не претендует, и мстить Порошенко тоже не будет. 3 июня Саакашвили заявил о скором возвращении в Грузию.