Эрдоган обсудил с Путиным Черное море и посредничество в мирных переговорах

Турция "внимательно следит за процессом", начатым для прекращения войны России против Украины, заявил Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ЕРА / NECATI SAVAS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого предложил Анкару посредником в переговорах о прекращении российско-украинской войны. Об этом сообщили в администрации турецкого президента.

По словам Эрдогана, Турция "внимательно следит за процессом", начатым для прекращения войны России против Украины.

"Турция готова предоставить любую помощь, включая организацию мирных переговоров, для обеспечения справедливого и крепкого мира", – говорится в сообщении.

Турецкий лидер отметил, что "гарантирование безопасного судоходства в Черном море является важным шагом к разрешению конфликта". Также он подчеркнул, что Турция играет роль в том, чтобы не дать Черному морю стать зоной боевых действий.