Эрдоган обсудил с Путиным Черное море и посредничество в мирных переговорах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого предложил Анкару посредником в переговорах о прекращении российско-украинской войны. Об этом сообщили в администрации турецкого президента.
По словам Эрдогана, Турция "внимательно следит за процессом", начатым для прекращения войны России против Украины.
"Турция готова предоставить любую помощь, включая организацию мирных переговоров, для обеспечения справедливого и крепкого мира", – говорится в сообщении.
Турецкий лидер отметил, что "гарантирование безопасного судоходства в Черном море является важным шагом к разрешению конфликта". Также он подчеркнул, что Турция играет роль в том, чтобы не дать Черному морю стать зоной боевых действий.
- 23 марта 2025 года в Саудовской Аравии состоялся второй тур переговоров между Украиной и США по частичному прекращению огня. Сначала сообщалось, что на встрече обсуждали вопросы ударов по энергетическим объектам, впоследствии стало известно, что речь шла и о перемирии на море.
- Зеленский прокомментировал переговоры и отметил, что Украина была конструктивной, а разговор получился достаточно полезным.
- 26 марта в ОП заявили, что во время встреч в Саудовской Аравии Украина и США договорились о прекращении огня по энергетическим объектам и в Черном море – оно вступило в силу с момента публикации совместного заявления.