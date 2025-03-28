Ердоган обговорив з Путіним Чорне море та посередництво у мирних переговорах
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої запропонував Анкару посередником у переговорах щодо припинення російсько-української війни. Про це повідомили в адміністрації турецького президента.
За словами Ердогана, Туреччина "уважно стежить за процесом", розпочатим для припинення війни Росії проти України.
"Туреччина готова надати будь-яку допомогу, включно з організацією мирних переговорів, для забезпечення справедливого і міцного миру", – йдеться у повідомленні.
Турецький лідер зазначив, що "гарантування безпечного судноплавства в Чорному морі є важливим кроком до вирішення конфлікту". Також він підкреслив, що Туреччина відіграє роль у тому, щоб не дати Чорному морю стати зоною бойових дій.
- 23 березня 2025 року у Саудівській Аравії відбувся другий тур переговорів між Україною та США щодо часткового припинення вогню. Спочатку повідомлялося, що на зустрічі обговорювали питання ударів по енергетичних об'єктах, згодом стало відомо, що йшлося і про перемир'я на морі.
- Зеленський прокоментував переговори та зазначив, що Україна була конструктивною, а розмова вийшла досить корисною.
- 26 березня в ОП заявили, що під час зустрічей у Саудівській Аравії Україна та США домовилися про припинення вогню щодо енергетичних об’єктів і в Чорному морі – воно набуло чинності з моменту публікації спільної заяви.