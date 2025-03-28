Ердоган обговорив з Путіним Чорне море та посередництво у мирних переговорах

Туреччина "уважно стежить за процесом", розпочатим для припинення війни Росії проти України, заявив Ердоган

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: ЕРА / NECATI SAVAS)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої запропонував Анкару посередником у переговорах щодо припинення російсько-української війни. Про це повідомили в адміністрації турецького президента.

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За словами Ердогана, Туреччина "уважно стежить за процесом", розпочатим для припинення війни Росії проти України.

"Туреччина готова надати будь-яку допомогу, включно з організацією мирних переговорів, для забезпечення справедливого і міцного миру", – йдеться у повідомленні.

Турецький лідер зазначив, що "гарантування безпечного судноплавства в Чорному морі є важливим кроком до вирішення конфлікту". Також він підкреслив, що Туреччина відіграє роль у тому, щоб не дати Чорному морю стати зоною бойових дій.