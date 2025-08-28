Эрдоган пообещал, что Турция вложится в безопасность Украины после прекращения огня
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после прекращения российско-украинской войны Турция продолжит вносить вклад в безопасность Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента Турции.
Эрдоган сделал заявление во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.
В ходе беседы турецкого и украинского лидеров обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, мирный процесс между Украиной и Россией, а также другие региональные и глобальные вопросы.
"Президент Эрдоган заявил, что внимательно следит за контактами на Аляске и в Вашингтоне, что Турция продолжает свои усилия для завершения войны установлением прочного мира и что с установлением мира Турция продолжит вносить вклад в безопасность Украины", – сообщили в пресс-службе.
Эрдоган также отметил, что справедливое урегулирование российско-украинской войны возможно, что необходимо укреплять и продолжать переговоры между двумя сторонами и что Турция готова сделать все возможное для содействия контактам на высоком уровне, которые проложат путь к миру.
- 22 августа сообщалось, что Турция может стать гарантом безопасности для Украины в морской сфере.
- В то же время в Турции примут решение о направлении солдат в Украину после прекращения огня.
