Эрдоган пообещал, что Турция вложится в безопасность Украины после прекращения огня

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после прекращения российско-украинской войны Турция продолжит вносить вклад в безопасность Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента Турции.

Эрдоган сделал заявление во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

В ходе беседы турецкого и украинского лидеров обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, мирный процесс между Украиной и Россией, а также другие региональные и глобальные вопросы.

"Президент Эрдоган заявил, что внимательно следит за контактами на Аляске и в Вашингтоне, что Турция продолжает свои усилия для завершения войны установлением прочного мира и что с установлением мира Турция продолжит вносить вклад в безопасность Украины", – сообщили в пресс-службе.

Эрдоган также отметил, что справедливое урегулирование российско-украинской войны возможно, что необходимо укреплять и продолжать переговоры между двумя сторонами и что Турция готова сделать все возможное для содействия контактам на высоком уровне, которые проложат путь к миру.