Турция готова быть гарантом безопасности для Украины в части моря
Турция может стать гарантом безопасности для Украины в морской компоненте. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
По его словам, Турция на последней встрече "коалиции желающих" заявила, что Анкара хочет быть частью гарантий безопасности для Украины в части моря.
"Мы профессиональны. Мы знаем, как помочь в Черном море. Мы будем смотреть именно на это. Присутствие наше там будет полным", – процитировал Зеленский.
Он добавил, что пока рано говорить обо всех странах. Когда инфраструктура "будет выписана, а потом мы будем понимать, кто, чем и как может помочь", уточнил глава государства.
- По данным Bloomberg, около 10 стран готовы направить войска в Украину после прекращения боевых действий.
- В то же время в Турции примут решение по отправке солдат в Украину после прекращения огня.
Читайте также
Комментарии (0)