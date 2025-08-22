Турция готова быть гарантом безопасности для Украины в части моря

Владимир Зеленский утверждает, что в Турции заявили, что знают, как помочь в Черном море

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Турция может стать гарантом безопасности для Украины в морской компоненте. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По его словам, Турция на последней встрече "коалиции желающих" заявила, что Анкара хочет быть частью гарантий безопасности для Украины в части моря.

"Мы профессиональны. Мы знаем, как помочь в Черном море. Мы будем смотреть именно на это. Присутствие наше там будет полным", – процитировал Зеленский.

Он добавил, что пока рано говорить обо всех странах. Когда инфраструктура "будет выписана, а потом мы будем понимать, кто, чем и как может помочь", уточнил глава государства.

По данным Bloomberg, около 10 стран готовы направить войска в Украину после прекращения боевых действий.

В то же время в Турции примут решение по отправке солдат в Украину после прекращения огня.