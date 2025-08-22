Турция готова быть гарантом безопасности для Украины в части моря
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Турция может стать гарантом безопасности для Украины в морской компоненте. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По его словам, Турция на последней встрече "коалиции желающих" заявила, что Анкара хочет быть частью гарантий безопасности для Украины в части моря.

"Мы профессиональны. Мы знаем, как помочь в Черном море. Мы будем смотреть именно на это. Присутствие наше там будет полным", – процитировал Зеленский.

Он добавил, что пока рано говорить обо всех странах. Когда инфраструктура "будет выписана, а потом мы будем понимать, кто, чем и как может помочь", уточнил глава государства.

