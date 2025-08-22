Туреччина готова бути гарантом безпеки для України в частині моря

Володимир Зеленський стверджує, що у Туреччині заявили, що знають, як допомогти в Чорному морі

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Туреччина може стати гарантом безпеки для України в морській компоненті. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За його словами, Туреччина на останній зустрічі "коаліції охочих" заявила, що Анкара хоче бути частиною гарантій безпеки для України в частині моря.

"Ми професійні. Ми знаємо, як допомогти в Чорному морі. Ми будемо дивитися саме на це. Присутність наша там буде повною", – процитував Зеленський.

Він додав, що наразі зарано говорити про всі країни. Коли інфраструктура "буде виписана, а потім ми будемо розуміти, хто, чим і як може допомогти", уточнив глава держави.

За даними Bloomberg, близько 10 країн готові направити війська до України після припинення бойових дій.

Водночас в Туреччині ухвалять рішення про відправлення солдатів до України після припинення вогню.