Ердоган провів телефонну розмову з Путіним

За даними офісу турецького лідера, Путін нібито подякував Ердогану за проведення переговорів у Стамбулі

Реджеп Тайїп Ердоган та Володимир Путін (Фото: www.iletisim.gov.tr)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомили в офісі турецького лідера.

Під час розмови Ердоган обговорив з Путіним результати саміту на Алясці, а також питання двосторонніх відносин, зокрема торгівлю.

Президент Туреччини також наголосив, що "уважно стежить за розвитком мирного процесу".

Своєю чергою російський диктатор звернув увагу на так званий Стамбульський процес і "подякував Туреччині за проведення переговорів".

Раніше Ердоган заявляв під час розмови з президентом Володимиром Зеленським, що Анкара готова організувати зустріч глав України, США, Росії та Туреччини.