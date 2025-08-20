Ердоган провів телефонну розмову з Путіним
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомили в офісі турецького лідера.
Під час розмови Ердоган обговорив з Путіним результати саміту на Алясці, а також питання двосторонніх відносин, зокрема торгівлю.
Президент Туреччини також наголосив, що "уважно стежить за розвитком мирного процесу".
Своєю чергою російський диктатор звернув увагу на так званий Стамбульський процес і "подякував Туреччині за проведення переговорів".
Раніше Ердоган заявляв під час розмови з президентом Володимиром Зеленським, що Анкара готова організувати зустріч глав України, США, Росії та Туреччини.
- Третій і останній на цей час раунд україно-російських переговорів у Стамбулі відбувся 23 липня. Як і під час двох попередніх зустрічей, єдиним реальним результатом переговорів стала домовленість продовжити обмін полоненими.
- 18 серпня між Трампом, Зеленським і європейськими лідерами відбулася зустріч у Білому домі. Після завершення переговорів Трамп повідомив про телефонну розмову з Путіним і початок підготовки зустрічі останнього з Зеленським.
- 19 серпня Politico писало, що Білий дім планує провести у Будапешті можливу зустріч між Зеленським, Трампом і Путіним.
- Тим часом Швейцарія оголосила, що готова прийняти зустріч Зеленського й Путіна. Проте країні потрібно вирішити низку юридичних питань, зважаючи на ордер на арешт російського диктатора, виданий Міжнародним кримінальним судом.
