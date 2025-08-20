Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщили в офисе турецкого лидера.
Во время разговора Эрдоган обсудил с Путиным результаты саммита на Аляске, а также вопросы двусторонних отношений, в частности торговлю.
Президент Турции также подчеркнул, что "внимательно следит за развитием мирного процесса".
В свою очередь российский диктатор обратил внимание на так называемый Стамбульский процесс и "поблагодарил Турцию за проведение переговоров".
Ранее Эрдоган заявлял во время разговора с президентом Владимиром Зеленским, что Анкара готова организовать встречу глав Украины, США, России и Турции.
- Третий и последний на данный момент раунд украино-российских переговоров в Стамбуле состоялся 23 июля. Как и во время двух предыдущих встреч, единственным реальным результатом переговоров стала договоренность продолжить обмен пленными.
- 18 августа между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами состоялась встреча в Белом доме. После завершения переговоров Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным и начале подготовки встречи последнего с Зеленским.
- 19 августа Politico писало, что Белый дом планирует провести в Будапеште возможную встречу между Зеленским, Трампом и Путиным.
- Тем временем Швейцария объявила, что готова принять встречу Зеленского и Путина. Однако стране нужно решить ряд юридических вопросов, ввиду ордера на арест российского диктатора, выданного Международным уголовным судом.
