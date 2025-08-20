Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

По данным офиса турецкого лидера, Путин якобы поблагодарил Эрдогана за проведение переговоров в Стамбуле

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: www.iletisim.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщили в офисе турецкого лидера.

Во время разговора Эрдоган обсудил с Путиным результаты саммита на Аляске, а также вопросы двусторонних отношений, в частности торговлю.

Президент Турции также подчеркнул, что "внимательно следит за развитием мирного процесса".

В свою очередь российский диктатор обратил внимание на так называемый Стамбульский процесс и "поблагодарил Турцию за проведение переговоров".

Ранее Эрдоган заявлял во время разговора с президентом Владимиром Зеленским, что Анкара готова организовать встречу глав Украины, США, России и Турции.