Ердоган пообіцяв, що Туреччина зробить внесок у безпеку України після припинення вогню

Володимир Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: tccb.gov.tr)

Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що з припиненням російсько-української війни Туреччина продовжуватиме робити внесок у безпеку України. Про це повідомляє пресслужба президента Туреччини.

Ердоган зробив заяву під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Під час бесіди турецького та українського лідерів обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Україною, мирний процес між Україною та Росією, а також інші регіональні та глобальні питання.

"Президент Ердоган заявив, що уважно стежить за контактами на Алясці та у Вашингтоні, що Туреччина продовжує свої зусилля для завершення війни постійним миром і що з встановленням миру Туреччина продовжуватиме робити внесок у безпеку України", – повідомили у пресслужбі.

Ердоган також зазначив, що справедливе вирішення українсько-російської війни можливе, що необхідно зміцнювати та продовжувати переговори між двома сторонами і що Туреччина готова зробити все можливе для сприяння контактам на високому рівні, які прокладуть шлях до миру.