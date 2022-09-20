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Эрдоган считает, что Путин хочет закончить войну против Украины "как можно скорее"

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 16:02
Эрдоган считает, что Путин хочет закончить войну против Украины
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин стремится положить конец войне, которую он начал против Украины, и что будет сделан "значительный шаг". Об этом Эрдоган сказал в интервью американской телекомпании PBS.

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"В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и у нас с ним состоялись очень обширные дискуссии. И он на самом деле показал мне, что готов покончить с этим как можно скорее", – сказал Эрдоган.

Он отметил, что это было его впечатление, потому что дела у российских оккупантов в Украине идут "довольно проблематично".

Президент Турции также сообщил, что по соглашению сторон будут обменены 200 пленных.

"Я думаю, что будет сделан значительный шаг вперед", – сказал он.

  • Также Эрдоган заявил, что "ни один лидер не признает свою ошибку после того, как сделал шаг" в ответ на вопрос, осознает ли российский диктатор Владимир Путин свой "просчет" в недооценке способности Украины к сопротивлению полномасштабному вторжению РФ.
  • 16 сентября Эрдоган провел переговоры с Путиным в Самарканде. 
Вадим Ребрина
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