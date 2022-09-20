Эрдоган считает, что Путин хочет закончить войну против Украины "как можно скорее"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин стремится положить конец войне, которую он начал против Украины, и что будет сделан "значительный шаг". Об этом Эрдоган сказал в интервью американской телекомпании PBS.

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"В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и у нас с ним состоялись очень обширные дискуссии. И он на самом деле показал мне, что готов покончить с этим как можно скорее", – сказал Эрдоган.

Он отметил, что это было его впечатление, потому что дела у российских оккупантов в Украине идут "довольно проблематично".

Президент Турции также сообщил, что по соглашению сторон будут обменены 200 пленных.

"Я думаю, что будет сделан значительный шаг вперед", – сказал он.

Также Эрдоган заявил, что "ни один лидер не признает свою ошибку после того, как сделал шаг" в ответ на вопрос, осознает ли российский диктатор Владимир Путин свой "просчет" в недооценке способности Украины к сопротивлению полномасштабному вторжению РФ.

16 сентября Эрдоган провел переговоры с Путиным в Самарканде.

Вадим Ребрина

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