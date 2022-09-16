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Эрдоган встретился с Путиным: говорили 40 минут за закрытыми дверями

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 18:24
Эрдоган встретился с Путиным: говорили 40 минут за закрытыми дверями - Фото
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Александр Земляниченко/ЕРА)

Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.Об этом сообщает турецкое госагентство Анадолу.

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Встреча Эрдогана с Путиным состоялась в Самарканде (Узбекистан), где сейчас проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Турецкое госагентство сообщает, что встреча состоялась в закрытом для прессы режиме и длилась 40 минут, обсуждали в том числе тему эффективности "зерновой сделки".

На полях саммита Путин заявил, что Россия "сделает все, чтобы конфликт (развязанная Россией война. – Прим. ред.) в Украине прекратился как можно быстрее". При этом он пожаловался, что Киев якобы отказывается от переговоров.

"К сожалению, противоположная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя", – сказал российский диктатор во время встречи с премьером Индии Нарендрой Моди.

Ранее турецкие СМИ писали, что во время встречи с Путиным Эрдоган в очередной раз предложит ему прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским при посредничестве Турции.

Оксана Житнюк
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