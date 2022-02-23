Эрдоган: Турция не поддержит никакие действия, нарушающие минские договоренности

Турция не поддержит никакие действия, нарушающие минские договоренности, заявил в сегодняшнем интервью президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

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Эрдоган сказал, что подчеркнул в телефонном разговоре с президентом Зеленским большое значение, которое Турция придает территориальной целостности Украины. "Я также подчеркнул, что мы не принимаем и не примем никакой инициативы, прямо нарушающей минские договоренности", – заявил он.

Эрдоган также подтвердил, что Турция готова посредством дипломатии и диалога внести вклад в урегулирование кризиса, чтобы предотвратить его разрастание.

"В ближайшие дни мы также проведем консультации с нашими союзниками по НАТО о текущей ситуации, которая угрожает безопасности и стабильности в Черном море, и проведем саммит лидеров НАТО в формате видеоконференции. Мы надеемся, что наши черноморские соседи, Россия и Украина, как можно скорее вернутся за стол переговоров", – сказал Эрдоган.

Эрдоган намерен конкретизировать позицию Турции по последним событиям вокруг Украины после "виртуального саммита" лидеров НАТО. Пока же он скептически рассматривает их попытки дипломатического сдерживания России.

"Макрон приехал в Москву – фотографии на первой полосе. Шольц приехал следом - фотографии тоже на первой полосе. О Байдене: "Он говорил, он говорит". Поговорили – и все", – сказал Эрдоган.

"Мы еще не сталкивались с такой ситуацией, как отправка солдат. Все только разговаривают, никто делом не занимается. Поэтому Россия сейчас и наращивает значительное количество солдат на границах", – считает президент Турции.

Эрдоган дал понять, что "продолжает телефонную дипломатию" с лидером РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что для Турции равно важны как союзники и Россия, и Украина. "Мы не можем отказаться ни от одной, ни от другой. Давайте найдем такой шаг, чтобы решить вопрос, не отказываясь ни от одного из них", – сказал президент Турции.

В конце ноября 2021 года Эрдоган предлагал посредничество Украине и России, но Кремль отказался.

Сергей Бережной

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