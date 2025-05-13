Ермак: Если Путин откажется от переговоров в Турции, это станет последним сигналом
Отказ диктатора РФ Владимира Путина от переговоров в Турции должен стать последним сигналом о нежелании России заканчивать войну. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ходе онлайн-участия в сессии Копенгагенского демократического саммита, передает ОП.
По его словам, по состоянию на 12.30 россияне не дали ответа об участии Путина в переговорах в Стамбуле 15 мая.
"Вчера было очень сильное и четкое заявление президента Трампа, что он ожидает присутствия обоих лидеров в Турции. Он также думает о возможности визита туда. Считаю, что, если Владимир Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, что Россия не хочет и не готова к каким-либо переговорам", – сказал Ермак.
Он подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но первоочередным должно быть прекращение огня.
"Невозможно вести переговоры, когда украинский народ круглосуточно находится под атаками российских ракет и дронов, поэтому установление режима прекращения огня является важным и необходимым условием", – сказал руководитель Офиса президента.
Андрей Ермак считает, что в случае отказа России от переговоров должна последовать сильная реакция США и всего мира: новые санкции против РФ и увеличение военной помощи Украине.
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Владимир Путинпредложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий.
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поддержали , что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган европейские руководители и в конце концов .
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