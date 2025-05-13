Єрмак: Якщо Путін відмовиться від переговорів у Туреччині, це стане останнім сигналом

Росіяни досі не дали відповіді щодо участі диктатора РФ у переговорах у Стамбулі

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Відмова диктатора РФ Володимира Путіна від переговорів у Туреччині має стати останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-участі в сесії Копенгагенського демократичного саміту, передає ОП.

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За його словами, станом на 12:30 росіяни не дали відповіді щодо участі Путіна у переговорах у Стамбулі 15 травня.

"Вчора була дуже сильна й чітка заява президента Трампа, що він очікує присутності обох лідерів у Туреччині. Він також думає про можливість візиту туди. Вважаю, що, якщо Володимир Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, що Росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин", – сказав Єрмак.

Він наголосив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів із Росією, але першочерговим має бути припинення вогню.

"Неможливо вести переговори, коли український народ цілодобово перебуває під атаками російських ракет і дронів, тому встановлення режиму припинення вогню є важливою та необхідною передумовою", – сказав керівник Офісу президента.

Андрій Єрмак вважає, що у разі відмови Росії від перемовин має бути сильна реакція США та всього світу: нові санкції проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.