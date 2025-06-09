Ермак обсудил с советниками Германии, Франции, Италии и Британии ужесточение санкций РФ
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел онлайн-встречу с советниками по нацбезопасности и внешней политике Великобритании, Германии, Франции и Италии. Отдельным вниманием разговора было увеличение давления на Россию, сообщает Офис президента Украины.
Ермак провел онлайн-встречу с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, советником канцлера Германии по внешней политике и безопасности Гюнтером Зауттером, советником по делам континентальной Европы и Турции президента Франции Бертраном Бюшвальтером и дипломатическим советником главы Совета министров Италии Фабрицио Саджо.
Руководитель Офиса президента рассказал о результатах визита украинской делегации в Вашингтон и подчеркнул, что поддержка Украины на уровне американского политического истеблишмента остается высокой.
Ермак также отметил, что Украина рассчитывает на поддержку Сенатом США двухпартийного законопроекта, направленного на усиление санкций против России и введение вторичных ограничений в отношении стран и компаний, помогающих РФ обходить санкции.
Он добавил, что сам факт рассмотрения этого законопроекта станет важным сигналом для всех международных партнеров.
Кроме того, Андрей Ермак проинформировал о ситуации на поле боя и российских ракетно-дроновых ударах по гражданским.
Стороны также скоординировали усилия по подготовке саммита G7, что состоится 15–17 июня в Канаде, и договорились быть в контакте.
- 6 июня глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что визит украинской делегации в Вашингтон был, в частности, подготовкой к предстоящей встрече Зеленского и Трампа на G7.
- Саммит G7 будет проходить в Канаде с 15 по 17 июня. Ранее анонсировалось, что в нем примут участие и президент Украины, и глава США.