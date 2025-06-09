Ермак обсудил с советниками Германии, Франции, Италии и Британии ужесточение санкций РФ

Ермак также проинформировал о ситуации на поле боя и российских ракетно-дроновых ударах по гражданским

Андрей Ермак (Фото: president.gov.u)

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел онлайн-встречу с советниками по нацбезопасности и внешней политике Великобритании, Германии, Франции и Италии. Отдельным вниманием разговора было увеличение давления на Россию, сообщает Офис президента Украины.

Ермак провел онлайн-встречу с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, советником канцлера Германии по внешней политике и безопасности Гюнтером Зауттером, советником по делам континентальной Европы и Турции президента Франции Бертраном Бюшвальтером и дипломатическим советником главы Совета министров Италии Фабрицио Саджо.

Руководитель Офиса президента рассказал о результатах визита украинской делегации в Вашингтон и подчеркнул, что поддержка Украины на уровне американского политического истеблишмента остается высокой.

Ермак также отметил, что Украина рассчитывает на поддержку Сенатом США двухпартийного законопроекта, направленного на усиление санкций против России и введение вторичных ограничений в отношении стран и компаний, помогающих РФ обходить санкции.

Он добавил, что сам факт рассмотрения этого законопроекта станет важным сигналом для всех международных партнеров.

Кроме того, Андрей Ермак проинформировал о ситуации на поле боя и российских ракетно-дроновых ударах по гражданским.

Стороны также скоординировали усилия по подготовке саммита G7, что состоится 15–17 июня в Канаде, и договорились быть в контакте.