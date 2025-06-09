Єрмак обговорив з радниками Німеччини, Франції, Італії та Британії посилення санкцій проти РФ

Єрмак також поінформував про ситуацію на полі бою та російські ракетно-дронові удари по цивільних

Андрій Єрмак (Фото: president.gov.u)

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із радниками з нацбезпеки та зовнішньої політики Великої Британії, Німеччини, Франції й Італії. Окремою увагою розмови було збільшення тиску на Росію, повідомляє Офіс президента України.

Єрмак провів онлайн-зустріч із радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Зауттером, радником у справах континентальної Європи та Туреччини президента Франції Бертраном Бюшвальтером і дипломатичним радником голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо.

Керівник Офісу президента розповів про результати візиту української делегації до Вашингтона й наголосив, що підтримка України на рівні американського політичного істеблішменту залишається високою.

Єрмак також зауважив, що Україна розраховує на підтримку Сенатом США двопартійного законопроєкту, спрямованого на посилення санкцій проти Росії та запровадження вторинних обмежень щодо тих країн і компаній, які допомагають РФ обходити санкції.

Він додав, що сам факт розгляду цього законопроєкту стане важливим сигналом для всіх міжнародних партнерів.

Окрім того, Андрій Єрмак поінформував про ситуацію на полі бою та російські ракетно-дронові удари по цивільних.

Сторони також скоординували зусилля в межах підготовки саміту G7, що відбудеться 15–17 червня в Канаді, та домовилися бути в контакті.