Ермак: Россия делает ставку на тактику раскола в Украине. Мы понимаем их шаги, не выйдет

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия сейчас делает ставку на "тактику [внутреннего] раскола" в Украине. Об этом он написал в Telegram.

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"Они делали это и более 100 лет назад. Мы понимаем каждый их шаг. У них не получится", — заявил Ермак.

Вероятно, глава ОП имеет в виду события 1917-1921 годов, когда тогдашнее руководство Украины после развала Российской империи, как считают ряд историков, не смогло договориться между собой, что в итоге привело к оккупации страны большевиками.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что выборы пока "не ко времени", а сейчас время обороны и битвы, от которой зависит судьба государства и людей.

По словам главы государства, должны прекратиться волны с "любыми вещами, которые раскалывают политически". Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.

10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся. Читайте также: Выборы. Избранный во время войны президент вряд ли будет легитимным — Вениславский

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