Ермак: Россия делает ставку на тактику раскола в Украине. Мы понимаем их шаги, не выйдет
07.11.2023, 09:57
Андрей Ермак (Фото: ОП)
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия сейчас делает ставку на "тактику [внутреннего] раскола" в Украине. Об этом он написал в Telegram.
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"Они делали это и более 100 лет назад. Мы понимаем каждый их шаг. У них не получится", — заявил Ермак.
Вероятно, глава ОП имеет в виду события 1917-1921 годов, когда тогдашнее руководство Украины после развала Российской империи, как считают ряд историков, не смогло договориться между собой, что в итоге привело к оккупации страны большевиками.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что выборы пока "не ко времени", а сейчас время обороны и битвы, от которой зависит судьба государства и людей.
По словам главы государства, должны прекратиться волны с "любыми вещами, которые раскалывают политически".
- Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.
- 10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.
- 4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.
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