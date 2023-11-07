Єрмак: Росія робить ставку на тактику розколу в Україні. Ми розуміємо їхні кроки, не вийде

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія зараз робить ставку на "тактику [внутрішнього] розколу" в Україні. Про це він написав у Telegram.

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"Вони робили це і понад 100 років тому. Ми розуміємо кожен їх крок. У них не вийде", — заявив Єрмак.

Ймовірно, глава ОП має на увазі події 1917-1921 років, коли тодішнє керівництво України після розвалу Російської імперії, як вважає низка істориків, не змогло домовитися між собою, що призвело до окупації країни більшовиками.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вибори поки що "не на часі", а зараз час оборони та битви, від якої залежить доля держави і людей.

За словами глави держави, мають припинитися хвилі з "будь-якими речами, які розколюють політично".

Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводити.

10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства й буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.

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