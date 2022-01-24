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ЕС готов отправить в Украину миссию для помощи в борьбе с кибератаками – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 20:37
ЕС готов отправить в Украину миссию для помощи в борьбе с кибератаками – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Европейский Союз готов отправить в Украину миссию, которая поможет ей противостоять кибератакам. Об этом сказал Высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС.

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"Мы готовы мобилизовать миссию для поддержки Украины в борьбе с кибератаками – с ресурсами, предоставленными государствами-членами, и при координации со стороны Европейского Союза – если это будет необходимо", – сказал Боррель.

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Наталия Медведева
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