ЕС готов отправить в Украину миссию для помощи в борьбе с кибератаками – Боррель

Европейский Союз готов отправить в Украину миссию, которая поможет ей противостоять кибератакам. Об этом сказал Высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС.

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"Мы готовы мобилизовать миссию для поддержки Украины в борьбе с кибератаками – с ресурсами, предоставленными государствами-членами, и при координации со стороны Европейского Союза – если это будет необходимо", – сказал Боррель.

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Наталия Медведева

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