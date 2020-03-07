ЕС и НАТО отреагировали на начало суда по делу MH17

Место катастрофы MH17 (фото - EPA)

Европейский Союз приветствовал начало судебного процесса по делу о гибели малайзийского пассажирского самолета MH17, сбитого во временно оккупированном Донбассе в июле 2014 года, и призвал Россию сотрудничать в расследовании трагедии, в результате которой погибли все 298 человек, находившихся на борту авиалайнера. Об этом сообщает DW.

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"Начало процесса по делу MH17 - крупная веха в деле установления истины, воздаяния справедливости жертвам и их родственникам и наказания виновных", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель от имени всех 27 стран Евросоюза сегодня Брюсселе.

Он призвал все страны, включая Россию, сотрудничать в расследовании трагедии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с аналогичным заявлением. Он указал, что важно выяснить правду и обеспечить справедливость.

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