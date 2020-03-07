Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ЕС и НАТО отреагировали на начало суда по делу MH17

ЕС и НАТО отреагировали на начало суда по делу MH17 - Фото
Место катастрофы MH17 (фото - EPA)
07.03.2020, 15:39

ЕС и НАТО призвали Россию сотрудничать по делу о крушении самолета MH17

Европейский Союз приветствовал начало судебного процесса по делу о гибели малайзийского пассажирского самолета MH17, сбитого во временно оккупированном Донбассе в июле 2014 года, и призвал Россию сотрудничать в расследовании трагедии, в результате которой погибли все 298 человек, находившихся на борту авиалайнера. Об этом сообщает DW.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

"Начало процесса по делу MH17 - крупная веха в деле установления истины, воздаяния справедливости жертвам и их родственникам и наказания виновных", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель от имени всех 27 стран Евросоюза сегодня Брюсселе.

Он призвал все страны, включая Россию, сотрудничать в расследовании трагедии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с аналогичным заявлением. Он указал, что важно выяснить правду и обеспечить справедливость.

  • 7 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли 298 человек на борту.
  • Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).
  • 19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать.
  • РФ назвала все "голословными обвинениями".
  • 27 января 2020-го в Гааге сообщили, что один из подозреваемых изъявил желание участвовать в суде, который должен начаться 9 марта.

Читайте также: Дело MH17. У следствия есть свидетель запуска ракеты Бука по Boeing

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
суд ЕС нато йенс столтенберг MH17 Жозеп Боррель
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 