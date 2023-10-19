ЕС окончательно продлил режим временной защиты для украинских беженцев до марта 2025-го

Евросоюз окончательно утвердил решение о продлении режима временной защиты для беженцев из Украины. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

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"Принято. ЕС продлевает временную защиту до 4 марта 2025 года", – сказано в сообщении.

Директива о временной защите дает возможность беженцам из Украины без бюрократических проволочек получить временный вид на жительство без процедуры предоставления убежища. Они также получают право на работу, право отправить детей в школу и на медицинскую страховку.

До этого срок действия режима был установлен до марта 2024 года.

Решение о продлении режима предварительно согласовали на встрече министров внутренних дел стран ЕС в Брюсселе 28 сентября 2023 года по предложению Еврокомиссии.

С 1 декабря беженцы из Украины получат в Японии право на долгосрочное пребывание с рабочей визой.

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