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ЕС окончательно продлил режим временной защиты для украинских беженцев до марта 2025-го

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 19:22
ЕС окончательно продлил режим временной защиты для украинских беженцев до марта 2025-го - Фото
Беженцы из Украины (фото - ЕРА)

Евросоюз окончательно утвердил решение о продлении режима временной защиты для беженцев из Украины. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Принято. ЕС продлевает временную защиту до 4 марта 2025 года", – сказано в сообщении.

Директива о временной защите дает возможность беженцам из Украины без бюрократических проволочек получить временный вид на жительство без процедуры предоставления убежища. Они также получают право на работу, право отправить детей в школу и на медицинскую страховку.

До этого срок действия режима был установлен до марта 2024 года

Решение о продлении режима предварительно согласовали на встрече министров внутренних дел стран ЕС в Брюсселе 28 сентября 2023 года по предложению Еврокомиссии.

Оксана Житнюк
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