ЄС остаточно продовжив режим тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025-го

Євросоюз остаточно ухвалив рішення про продовження режиму тимчасового захисту для біженців з України. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

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"Прийнято. ЄС продовжує тимчасовий захист до 4 березня 2025 року", – йдеться у повідомленні.

Директива про тимчасовий захист дає можливість біженцям з України без бюрократичної тяганини отримати тимчасовий дозвіл на проживання без процедури надання притулку. Вони також отримують право на роботу, право відправити дітей до школи та на медичну страховку.

До цього термін дії режиму було встановлено до березня 2024 року.

Рішення про продовження режиму попередньо погодили на зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС у Брюсселі 28 вересня 2023 року за пропозицією Єврокомісії.

З 1 грудня біженці з України отримають у Японії право на довгострокове перебування з робочою візою.

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