Еще шесть гаубиц Caesar уже на пути в Украину – глава МИД Франции
19.07.2022, 22:50
САУ Caesar (Фото - United States Army)
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что шесть обещанных ВСУ гаубиц Caesar "уже на пути в Украину". Об этом сообщает Le Point.
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Выступая на заседании комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам французского Сената, Колонна сказала, что 12 таких гаубиц уже доставлены в Украину.
Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал о возможности отправить в Украину дополнительные гаубицы Caesar 16 июня в ходе визита в Киев.
СПРАВКА. CAESAR – французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также обеспечения проходов минными полями и полевыми заграждениями. Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.
- 2 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна поставляет Украине самоходные артиллерийские установки "Цезарь" (Caesar).
- 25 мая генерал Валерий Залужный сообщил, что гаубицы Caesar уже на передовой.
- Во время визита в Киев Макрон заявлял, что Украина получила уже 12 французских установок.
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