Еще шесть гаубиц Caesar уже на пути в Украину – глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что шесть обещанных ВСУ гаубиц Caesar "уже на пути в Украину". Об этом сообщает Le Point.

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Выступая на заседании комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам французского Сената, Колонна сказала, что 12 таких гаубиц уже доставлены в Украину.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал о возможности отправить в Украину дополнительные гаубицы Caesar 16 июня в ходе визита в Киев.

СПРАВКА. CAESAR – французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также обеспечения проходов минными полями и полевыми заграждениями. Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.

Сергей Бережной

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