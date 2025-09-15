Если бы Румыния сбила дрон РФ, ее посол не иронизировал бы про НЛО – экс-президент страны

Политик считает, что подобные провокации Кремля в Румынии еще состоятся и страна должны быть готовы защититься

Траян Бэсеску (Фото: x.com/tbasescu)

Насмешки посольства России над Румынией после инцидента с российским беспилотником – следствие действий Бухареста. Об этом заявил бывший президент и почетный председатель молдавской политической партии Партия национального единства Траян Бэсеску, передает Digi24.

"Боюсь, ирония российского посольства основана на нашем образе действий. Представьте себе российское посольство, если бы мы сбили российский беспилотник. Думаете, российский посол все еще иронизировал? По крайней мере, он держал рот на замке, он не смеялся над нами", – сказал Бэсеску.

Он подчеркнул, что действия Румынии должны быть "предельно ясны". Безопасность и неприкосновенность воздушного пространства страны, а также неприкосновенность территории не должны вовсе обсуждаться. Если страна не способна это обеспечить, то иностранный дрон "50 минут ходит в воздушном пространстве".

"Тут особо комментировать нечего, а истории "я боялся поджечь деревню, поджечь лес, убить лошадей" – это истории для наивных. Когда речь идет о безопасности, нет ничего важнее, чем доказать тому, кто тебя проверяет, что способен защитить свое воздушное пространство", – заявил Бэсеску.

Он убежден, что Россия в будущем подвергнет Румынию подобным испытаниям снова. Страна должна быть готова продемонстрировать союзникам по НАТО, что способна самостоятельно защититься.

Также экс-президент отметил, что Бухарест рисковал истребителями, которые летят со скоростью 700-800 км/ч, поднимая их на перехват БпЛА, который летел на высоте 300 метров.

"Вы действительно рискуете самолетом. Поэтому, я думаю, у нас серьезные проблемы с разработкой процедур вмешательства. Я бы выдвинулся в этот район или давно бы запросил переброску туда зенитной артиллерии. У румынской армии она есть", – подчеркнул он.