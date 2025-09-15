Якби Румунія збила дрон РФ, її посол не іронізував би про НЛО – експрезидент країни

Політик вважає, що подібні провокації Кремля в Румунії ще відбудуться і країна має бути готова захиститися

Траян Бесеску (Фото: x.com/tbasescu)

Глузування посольства Росії над Румунією після інциденту з російським безпілотником – наслідок дій Бухареста. Про це заявив колишній президент і почесний голова молдовської політичної партії Партія національної єдності Траян Бесеску, передає Digi24.

"Боюся, іронія російського посольства заснована на нашому способі дій. Уявіть собі російське посольство, якби ми збили російський безпілотник. Думаєте, російський посол усе ще іронізував? Принаймні, він тримав рот на замку, він не сміявся над нами", – сказав Бесеску.

Він підкреслив, що дії Румунії мають бути "гранично зрозумілими". Безпека і недоторканність повітряного простору країни, а також недоторканність території не повинні зовсім обговорюватися. Якщо країна не здатна це забезпечити, то іноземний дрон "50 хвилин ходить у повітряному просторі".

"Тут особливо коментувати нічого, а історії "я боявся підпалити село, підпалити ліс, убити коней" – це історії для наївних. Коли йдеться про безпеку, немає нічого важливішого, ніж довести тому, хто тебе перевіряє, що здатний захистити свій повітряний простір", – заявив Бесеску.

Він переконаний, що Росія в майбутньому піддасть Румунію подібним випробуванням знову. Країна має бути готова продемонструвати союзникам по НАТО, що здатна самостійно захиститися.

Також експрезидент зазначив, що Бухарест ризикував винищувачами, які летять зі швидкістю 700-800 км/год, піднімаючи їх на перехоплення БпЛА, який летів на висоті 300 метрів.

"Ви дійсно ризикуєте літаком. Тому, я думаю, у нас серйозні проблеми з розробкою процедур втручання. Я б висунувся в цей район або давно б запросив перекидання туди зенітної артилерії. У румунської армії вона є", – підкреслив він.