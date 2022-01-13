UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Если Россия начнет вторжение с моря, Украина ответит – вице-адмирал ВМС

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 12:45
Если Россия начнет вторжение с моря, Украина ответит – вице-адмирал ВМС - Фото
Андрей Тарасов (Фото – ВМС ВС Украины)

Если Россия начнет вторжение в Украину с моря, Военно-морские силы дадут отпор любой такой попытке. Об этом британскому телеканалу Sky News заявил замкомандующего ВМС вице-адмирал Андрей Тарасов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Хотите мира – готовьтесь к войне. С 2014 года мы сосредоточились на восстановлении морской пехоты и береговой артиллерии. Силы, которые у нас есть на побережье, способны отразить любой десант противника", – сказал Тарасов.

Вице-адмирал заявил, что российские войска "постоянно практикуют форму атаки с моря", в том числе в оккупированном Крыму.

"Уровень их подготовки достаточно высок, и они постоянно практикуют подобные действия на полигонах, в том числе в Крыму. Угроза реальна", – заявил Тарасов.

Замглавы ВМС обвинил российский флот и береговую охрану во все более враждебном поведении в Азовском море: Россия постоянно блокирует украинское судоходство под видом военных учений.

  • 18 июля 2020 года США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования на общую сумму в $600 млн.
  • 6 января 2021 года Минобороны США заказало для Украины патрульные катера Mark VI – строительство первой партии кораблей планировалось завершить к декабрю 2022 года. 8 ноября два катера Island прибыли в Одессу.
  • В 2022 году в Украину начнется отправка американских патрульных катеров Mark VI, заявила посол Украины в США Маркарова.
Александр Матвиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России вмс десант черное море азовское море вторжение андрей тарасов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 