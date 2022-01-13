Если Россия начнет вторжение с моря, Украина ответит – вице-адмирал ВМС

Если Россия начнет вторжение в Украину с моря, Военно-морские силы дадут отпор любой такой попытке. Об этом британскому телеканалу Sky News заявил замкомандующего ВМС вице-адмирал Андрей Тарасов.

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"Хотите мира – готовьтесь к войне. С 2014 года мы сосредоточились на восстановлении морской пехоты и береговой артиллерии. Силы, которые у нас есть на побережье, способны отразить любой десант противника", – сказал Тарасов.

Вице-адмирал заявил, что российские войска "постоянно практикуют форму атаки с моря", в том числе в оккупированном Крыму.

"Уровень их подготовки достаточно высок, и они постоянно практикуют подобные действия на полигонах, в том числе в Крыму. Угроза реальна", – заявил Тарасов.

Замглавы ВМС обвинил российский флот и береговую охрану во все более враждебном поведении в Азовском море: Россия постоянно блокирует украинское судоходство под видом военных учений.

18 июля 2020 года США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования на общую сумму в $600 млн.

6 января 2021 года Минобороны США заказало для Украины патрульные катера Mark VI – строительство первой партии кораблей планировалось завершить к декабрю 2022 года. 8 ноября два катера Island прибыли в Одессу.

В 2022 году в Украину начнется отправка американских патрульных катеров Mark VI, заявила посол Украины в США Маркарова.

Александр Матвиенко

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