Если Украина получит все, что хочет, то вернет инициативу на поле боя, как в 2022-м – ОП
Если Украина получит "все, чего хочет" от стран-партнеров, военные возобновят инициативу – как в конце 2022 года, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Bloomberg.
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Он отметил, что если Украина получит "все, чего хочет", то военные возобновят инициативу – как это было в конце 2022 года, когда защитники вытеснили российские войска из части Харьковской и Херсонской областей.
Впрочем, Украине нужно разрешение от партнеров, чтобы наносить удары их оружием по территории РФ вблизи границы, и получить обещанные самолеты для эффективной защиты, заявил Подоляк.
"Нужно прекратить доминирование российской тактической авиации, иначе эта оборонная война будет очень тяжелой, потому что Россия просто зальет приближенные к полю боя районы бомбами", – подытожил советник.
Также он сообщил, что Украине нужно не менее 60 западных самолетов, чтобы прикрыть линию фронта.
- 26 мая Министерство обороны заявило, что считает российские управляемые авиационные бомбы одной из самых больших проблем на фронте – в среднем оккупанты за день сбрасывают 100-120 УАБов.
- 28 мая Бельгия сообщила, что в целом к 2028 году предоставит Украине 30 F-16, а первые самолеты поступят в этом году.
- 29 мая советник министра обороны заявил, что Великобритания ранее разрешила Украине применять передаваемые ею дальнобойные ракеты для ударов по России – и страна успешно их использует. Воздушные силы и военная разведка не комментируют это заявление.
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