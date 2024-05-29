Если Украина получит все, что хочет, то вернет инициативу на поле боя, как в 2022-м – ОП

Михаил Подоляк отметил, что Украине нужно разрешение на удары по России вблизи границы и обещанные самолеты

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Если Украина получит "все, чего хочет" от стран-партнеров, военные возобновят инициативу – как в конце 2022 года, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Bloomberg.

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Он отметил, что если Украина получит "все, чего хочет", то военные возобновят инициативу – как это было в конце 2022 года, когда защитники вытеснили российские войска из части Харьковской и Херсонской областей.

Впрочем, Украине нужно разрешение от партнеров, чтобы наносить удары их оружием по территории РФ вблизи границы, и получить обещанные самолеты для эффективной защиты, заявил Подоляк.

"Нужно прекратить доминирование российской тактической авиации, иначе эта оборонная война будет очень тяжелой, потому что Россия просто зальет приближенные к полю боя районы бомбами", – подытожил советник.

Также он сообщил, что Украине нужно не менее 60 западных самолетов, чтобы прикрыть линию фронта.

26 мая Министерство обороны заявило, что считает российские управляемые авиационные бомбы одной из самых больших проблем на фронте – в среднем оккупанты за день сбрасывают 100-120 УАБов.

28 мая Бельгия сообщила, что в целом к 2028 году предоставит Украине 30 F-16, а первые самолеты поступят в этом году.

29 мая советник министра обороны заявил, что Великобритания ранее разрешила Украине применять передаваемые ею дальнобойные ракеты для ударов по России – и страна успешно их использует. Воздушные силы и военная разведка не комментируют это заявление.

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