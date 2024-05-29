Якщо Україна отримає все, що хоче, то поверне ініціативу на полі бою, як у 2022 році – ОП

Михайло Подоляк зазначив, що Україні потрібен дозвіл на удари по Росії поблизу кордону й обіцяні літаки

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Якщо Україна отримає "все, чого хоче" від країн-партнерів, то військові відновлять ініціативу – як наприкінці 2022 року, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Bloomberg.

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Він зазначив, що якщо Україна отримає "все, чого хоче", то військові відновлять ініціативу – як це було наприкінці 2022 року, коли захисники витіснили російські війська з частини Харківщини та Херсонщини.

Утім, Україні потрібен дозвіл від партнерів, щоб завдавати ударів їх зброєю по території РФ поблизу кордону, й отримати обіцяні літаки для ефективного захисту, заявив Подоляк.

"Треба припинити домінування російської тактичної авіації, інакше ця оборонна війна буде дуже важкою, тому що Росія просто заллє наближені до поля бою райони бомбами", – підсумував радник.

Також він повідомив, що Україні потрібно щонайменше 60 західних літаків, щоб прикрити лінію фронту.

26 травня Міністерство оборони заявило, що вважає російські керовані авіаційні бомби однією з найбільших проблем на фронті – в середньому окупанти за день скидають 100-120 КАБів.

28 травня Бельгія повідомила, що загалом до 2028 року надасть Україні 30 F-16, а перші літаки надійдуть цього року.

29 травня радник міністра оборони заявив, що Велика Британія раніше дозволила Україні застосовувати передані нею далекобійні ракети для ударів по Росії – і країна успішно їх використовує. Повітряні сили та воєнна розвідка не коментують цю заяву.

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