Если будет критический дефицит ракет к Patriot, Европа сможет помочь – аналитик Самусь

Patriot Вооруженных сил Германии (Иллюстративное фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Если Украина столкнется с критическим дефицитом ракет для Patriot из-за приостановки американских поставок, то теоретически недостаток этого вооружения может компенсировать Европа. Об этом в интервью LIGA.net сообщил Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии.

Аналитик подчеркнул: пауза в помощи со стороны США не означает, что Украина окажется в ситуации "посыпаем голову пеплом и все пропало".

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Самусь подчеркнул, что в Европе Patriot является основной системой противовоздушной обороны: "Это и Германия, это Польша, которая закупает Patriot уже не первый год, это Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Дания и так далее".

Соответственно, у европейских партнеров есть ракеты для этих систем, и если возникнет ситуация, когда украинские запасы критически исчерпаются, то в теории у Киева есть возможность закупить или получить в качестве военной помощи определенное количество ракет от этих стран, отметил Самусь.

"То есть это означает, что мы точно продержимся несколько месяцев", – пояснил аналитик.

Таким образом, у Украины будет время, прежде всего, чтобы прояснить ситуацию с США о приостановке помощи, резюмировал Самусь.

Полное интервью можно посмотреть по ссылке в начале новости или ниже: