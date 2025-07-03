Якщо буде критична нестача ракет до Patriot, Європа зможе допомогти – аналітик Самусь

Patriot Збройних сил Німеччини (Ілюстративне фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Якщо Україна стикнеться з критичним дефіцитом ракет до Patriot через призупинення американських постачань, то нестачу цього озброєння в теорії може компенсувати Європа. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив Михайло Самусь, заступник директора Центру досліджень армії.

Аналітик наголосив: пауза в допомозі США не означає, що Україна потрапить у ситуацію "посипаємо голову попелом і все пропало"

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Самусь наголосив, що в Європі Patriot є основними системами протиповітряної оборони: "Це і Німеччина, це Польща, яка закуповує зараз Patriot вже не перший рік, це Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Данія тощо".

Відтак, в європейських партнерів є ракети до цих систем, і якщо виникне ситуація, коли українські запаси будуть критично закінчуватися, то в теорії Київ має можливість закупити або отримати як військову допомогу певну кількість ракет від цих країн, зауважив Самусь.

"Тобто це означає, що кілька місяців ми точно протримаємося", – пояснив аналітик.

Відповідно, Україна матиме час для того, щонайперше, щоб прояснити ситуацію зі США стосовно призупинення допомоги, підсумував Самусь.

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