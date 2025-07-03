Якщо буде критична нестача ракет до Patriot, Європа зможе допомогти – аналітик Самусь
Якщо Україна стикнеться з критичним дефіцитом ракет до Patriot через призупинення американських постачань, то нестачу цього озброєння в теорії може компенсувати Європа. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив Михайло Самусь, заступник директора Центру досліджень армії.
Аналітик наголосив: пауза в допомозі США не означає, що Україна потрапить у ситуацію "посипаємо голову попелом і все пропало"
Самусь наголосив, що в Європі Patriot є основними системами протиповітряної оборони: "Це і Німеччина, це Польща, яка закуповує зараз Patriot вже не перший рік, це Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Данія тощо".
Відтак, в європейських партнерів є ракети до цих систем, і якщо виникне ситуація, коли українські запаси будуть критично закінчуватися, то в теорії Київ має можливість закупити або отримати як військову допомогу певну кількість ракет від цих країн, зауважив Самусь.
"Тобто це означає, що кілька місяців ми точно протримаємося", – пояснив аналітик.
Відповідно, Україна матиме час для того, щонайперше, щоб прояснити ситуацію зі США стосовно призупинення допомоги, підсумував Самусь.
Повне інтерв'ю можна подивитися за посиланням на початку новини або нижче:
- Також аналітик заявив, що військова допомога США Україні може бути призупинена як елемент ширшого плану домовленостей з РФ.
- Самусь вважає, що президент США Трамп не розуміє справжню мету диктатора Путіна, яка полягає у знищенні України - і саме тому провалилися зусилля Штатів з припинення російсько-української війни.