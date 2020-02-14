"Есть чудная идея". Нардеп СН хочет контракт с РФ на воду в Крым

Народный депутат от фракции Слуга народа Юрий Камельчук предложил заключить контракт на подачу воды в оккупированный Россией Крым. Об этом он заявил в эфире телеканала НАШ.
Свою позицию он аргументировал тем, что в оккупированном Крыму живут украинцы и им должна помогать украинская власть: "Это не поддержка оккупантов, а поддержка украинцев. Мы хотим вернуть эти территории? Хотим". Поэтому, по его мнению, следует быть "более дальновидными".
"Знаете, какая чудесная идея сегодня пришла в голову? А почему бы нам не заключить какой-то специальный контракт на водоснабжение (в Крым - ред.). Сейчас в шутку, но я все равно скажу: может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать", - заявил он.
Также нардеп поддержал идею выплат украинских пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса.
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