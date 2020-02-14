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"Есть чудная идея". Нардеп СН хочет контракт с РФ на воду в Крым

"Есть чудная идея". Нардеп СН хочет контракт с РФ на воду в Крым - Фото
Юрий Камельчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
14.02.2020, 16:48

Нардеп от СН Юрий Камельчук предложил заключать "какой-то специальный контракт на водоснабжение" в оккупированный Крым

Народный депутат от фракции Слуга народа Юрий Камельчук предложил заключить контракт на подачу воды в оккупированный Россией Крым. Об этом он заявил в эфире телеканала НАШ.

Свою позицию он аргументировал тем, что в оккупированном Крыму живут украинцы и им должна помогать украинская власть: "Это не поддержка оккупантов, а поддержка украинцев. Мы хотим вернуть эти территории? Хотим". Поэтому, по его мнению, следует быть "более дальновидными".  

"Знаете, какая чудесная идея сегодня пришла в голову? А почему бы нам не заключить какой-то специальный контракт на водоснабжение (в Крым - ред.). Сейчас в шутку, но я все равно скажу: может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать", - заявил он. 

Также нардеп поддержал идею выплат украинских пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса. 

  • 11 февраля в эфире Прямого лидер фракции СН Давид Арахамия заявил, что считает достаточным компромиссом пустить воду в Крым в обмен на серьезное преимущество в переговорах по Донбассу.
  • Председатель Меджлиса крымскотатарского народа и нардеп Рефат Чубаров раскритиковал Арахамию, заявив, что это попытка "продать нас за воду".
  • В Кремле также отреагировали на идею Арахамии, заявив, что оккупированный ими Крым "не для размена", однако они готовы рассмотреть вопрос подачи воды в Крым "на коммерческой или иной основе".
  • Постпред президента в Крыму Антон Кориневич регулярно заявляет, что не может быть и речи о подаче воды в Крым, пока он оккупирован.

Читайте мнение: Что не так с идеей Арахамии о воде в Крым

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Слуга народа Давид Арахамия Юрий Камельчук
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