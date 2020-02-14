"Есть чудная идея". Нардеп СН хочет контракт с РФ на воду в Крым

Юрий Камельчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Народный депутат от фракции Слуга народа Юрий Камельчук предложил заключить контракт на подачу воды в оккупированный Россией Крым. Об этом он заявил в эфире телеканала НАШ.

Свою позицию он аргументировал тем, что в оккупированном Крыму живут украинцы и им должна помогать украинская власть: "Это не поддержка оккупантов, а поддержка украинцев. Мы хотим вернуть эти территории? Хотим". Поэтому, по его мнению, следует быть "более дальновидными".

"Знаете, какая чудесная идея сегодня пришла в голову? А почему бы нам не заключить какой-то специальный контракт на водоснабжение (в Крым - ред.). Сейчас в шутку, но я все равно скажу: может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать", - заявил он.

Также нардеп поддержал идею выплат украинских пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса.

11 февраля в эфире Прямого лидер фракции СН Давид Арахамия заявил , что считает достаточным компромиссом пустить воду в Крым в обмен на серьезное преимущество в переговорах по Донбассу.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа и нардеп Рефат Чубаров раскритиковал Арахамию, заявив, что это попытка "продать нас за воду".

рассмотреть вопрос подачи воды в Крым " на коммерческой или иной основе". В Кремле также отреагировали на идею Арахамии, заявив, что оккупированный ими Крым "не для размена", однако они готовы

Постпред президента в Крыму Антон Кориневич регулярно заявляет, что не может быть и речи о подаче воды в Крым, пока он оккупирован.

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