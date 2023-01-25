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Это был долгий и непростой путь – Резников о танках Leopard 2 для Украины

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 17:38
Это был долгий и непростой путь – Резников о танках Leopard 2 для Украины - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил правительство Германии за решение предоставить Украине танки Leopard 2. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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"Через 120 часов после заседания Рамштайна-8 мы получили разрешение на Leopards! Коалиция "Leopard" с партнерами сработала! Действительно, Leopards хорошо смотрятся в Украине!" – сказал Резников.

По его словам, это был "долгий и непростой путь, десятки переговоров".

"Благодаря героизму наших защитников и защитниц, благодаря всем украинцам, которые упорно стремятся к победе и делают для этого все. Это всегда было одним из моих ключевых аргументов в этих переговорах", – сказал министр.

Он поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца, нового министра обороны Германии Бориса Писториуса, народ Германии "и всех, кто поддержал нас".

  • Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания готова отправить танки Leopard 2 в Украину и научить их использованию.

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Вадим Ребрина
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Алексей Резников Leopard олаф шольц
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