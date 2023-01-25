Это был долгий и непростой путь – Резников о танках Leopard 2 для Украины
Министр обороны Алексей Резников поблагодарил правительство Германии за решение предоставить Украине танки Leopard 2. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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"Через 120 часов после заседания Рамштайна-8 мы получили разрешение на Leopards! Коалиция "Leopard" с партнерами сработала! Действительно, Leopards хорошо смотрятся в Украине!" – сказал Резников.
По его словам, это был "долгий и непростой путь, десятки переговоров".
"Благодаря героизму наших защитников и защитниц, благодаря всем украинцам, которые упорно стремятся к победе и делают для этого все. Это всегда было одним из моих ключевых аргументов в этих переговорах", – сказал министр.
Он поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца, нового министра обороны Германии Бориса Писториуса, народ Германии "и всех, кто поддержал нас".
- Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ передает Украине роту современных немецких танков Leopard 2 и разрешает поступить так же союзникам – по процедуре реэкспорта.
- США могут объявить о передаче Украине "значительного количества" Abrams на неделе, пишет WSJ. Это, скорее всего, будет нескоро. Пентагон пока не подтверждает.
- Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания готова отправить танки Leopard 2 в Украину и научить их использованию.
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