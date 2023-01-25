Это был долгий и непростой путь – Резников о танках Leopard 2 для Украины

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил правительство Германии за решение предоставить Украине танки Leopard 2. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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"Через 120 часов после заседания Рамштайна-8 мы получили разрешение на Leopards! Коалиция "Leopard" с партнерами сработала! Действительно, Leopards хорошо смотрятся в Украине!" – сказал Резников.

По его словам, это был "долгий и непростой путь, десятки переговоров".

"Благодаря героизму наших защитников и защитниц, благодаря всем украинцам, которые упорно стремятся к победе и делают для этого все. Это всегда было одним из моих ключевых аргументов в этих переговорах", – сказал министр.

Он поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца, нового министра обороны Германии Бориса Писториуса, народ Германии "и всех, кто поддержал нас".

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания готова отправить танки Leopard 2 в Украину и научить их использованию.

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Вадим Ребрина

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