"Это исключительно слухи от некоторых депутатов". Зеленский опроверг отставку Сибиги

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Президент Владимир Зеленский опроверг, что планирует отправить в отставку министра иностранных дел Андрея Сибигу. Об этом стало известно во время его общения с журналистами.

Главу государства попросили прокомментировать информацию от народных депутатов относительно замены главы МИД.

"Я иногда не понимаю, когда наши парламентарии работают, потому что постоянно от них какие-то слышно слухи. Я не собираюсь менять министра иностранных дел ни сегодня, ни завтра", – сказал Зеленский.

Он уточнил, что "мы работаем командно". Президент акцентировал, что с уважением относится к результатам работы главы украинской дипломатии.

"Поэтому это действительно исключительно слухи от некоторых депутатов", – подчеркнул глава государства.

17 декабря народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко сообщал, что Сибига якобы поедет послом Украины в Польшу. На посту министра, по его информации, Сибигу заменит первый заместитель Сергей Кислица.