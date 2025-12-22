"Это исключительно слухи от некоторых депутатов". Зеленский опроверг отставку Сибиги
Президент Владимир Зеленский опроверг, что планирует отправить в отставку министра иностранных дел Андрея Сибигу. Об этом стало известно во время его общения с журналистами.
Главу государства попросили прокомментировать информацию от народных депутатов относительно замены главы МИД.
"Я иногда не понимаю, когда наши парламентарии работают, потому что постоянно от них какие-то слышно слухи. Я не собираюсь менять министра иностранных дел ни сегодня, ни завтра", – сказал Зеленский.
Он уточнил, что "мы работаем командно". Президент акцентировал, что с уважением относится к результатам работы главы украинской дипломатии.
"Поэтому это действительно исключительно слухи от некоторых депутатов", – подчеркнул глава государства.
17 декабря народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко сообщал, что Сибига якобы поедет послом Украины в Польшу. На посту министра, по его информации, Сибигу заменит первый заместитель Сергей Кислица.
- 5 сентября 2024 года Рада уволила Кулебу с должности главы МИД. Сибига был его первым заместителем.
- В тот же день парламентарии назначили Сибигу министром иностранных дел.
