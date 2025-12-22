"Це виключно чутки від деяких депутатів". Зеленський спростував відставку Сибіги

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Президент Володимир Зеленський заперечив, що планує відправити у відставку міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Про це стало відомо під час його спілкування з журналістами.

Главу держави попросили прокоментувати інформацію від народних депутатів щодо заміни глави МЗС.

"Я іноді не розумію, коли наші парламентарі працюють, тому що постійно від них якісь чути чутки. Я не збираюся змінювати міністра закордонних справ ні сьогодні, ні завтра", – сказав Зеленський.

Він уточнив, що "ми працюємо командно". Президент акцентував, що з повагою ставиться до результатів роботи глави української дипломатії.

"Тому це дійсно виключно чутки від деяких депутатів", – наголосив глава держави.

17 грудня народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко повідомляв, що Сибіга нібито поїде послом України в Польщу. На посаді міністра, за його інформацією, Сибігу замінить перший заступник Сергій Кислиця.