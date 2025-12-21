У Польщі цькували 15-річну доньку ексгравця збірної України. Сибіга закликав до "показових покарань"

Дар'я Гладир із батьком Юрієм (Фото: Onet/сімейний архів)

Міністр іноземних справ Андрій Сибіга назвав неприпустимими приниження українки – доньки ексгравця збірної України з волейболу Юрія Гладира Дар'ї у Польщі.

20 грудня польське видання Przegladsportowy.onet повідомило про те, що 15-річна українка стала жертвою психологічного насильства у престижному варшавському ліцеї TE Vizja. З осені Дар'я почала отримувати образливі та голосові повідомлення від інших учнів.

За словами родини дівчинки, у цькуванні брали участь близько 15 підлітків. Частина з них створила закриту групу в соцмережах для принижень українки. Родина зверталася до керівництва навчального закладу, але захисту дитина не отримала. А після того, як справою зацікавилася варшавська поліція, керівництво ліцею ухвалило рішення виключити підлітка та зобов'язала її покинути навчальний заклад до кінця 2025 року.

Сибіга повідомив, що обговорив це питання з керівником польського МЗС Радославом Сікорським 19 грудня під час зустрічі в Польщі. Той запевнив, що польська сторона "реагує та реагуватиме належним чином". Сибіга наполягає на справедливому покаранні тих, хто дозволяє собі ксенофобські випади стосовно українців як у Польщі, так і в інших країнах.

"Вважаю, що кілька показових кейсів відповідальності за такі дії здатні показати всім іншим, що така поведінка не може та ніколи не буде нормою в цивілізованому європейському суспільстві. Всій консульській вертикалі доручено особливо уважно відстежувати всі такі випадки та реагувати оперативно та принципово, захищаючи права наших людей", – заявив він, наголосивши, що Україна не буде це толерувати.