В Польше травили дочь экс-игрока сборной Украины. Сибига призвал к "показательным наказаниям"
Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал недопустимыми унижения украинки – дочери экс-игрока сборной Украины по волейболу Юрия Гладыря Дарьи в Польше.
20 декабря польское издание Przegladsportowy.onet сообщило о том, что 15-летняя украинка стала жертвой психологического насилия в престижном варшавском лицее TE Vizja. С осени Дарья начала получать оскорбительные и голосовые сообщения от других учеников.
По словам семьи девочки, в травле участвовали около 15 подростков. Часть из них создала закрытую группу в соцсетях для унижений украинки. Семья обращалась к руководству учебного заведения, но защиты ребенок не получил. А после того, как делом заинтересовалась варшавская полиция, руководство лицея приняло решение исключить подростка и обязало ее покинуть учебное заведение до конца 2025 года.
Сибига сообщил, что обсудил этот вопрос с руководителем польского МИД Радославом Сикорским 19 декабря во время встречи в Польше. Тот заверил, что польская сторона "реагирует и будет реагировать должным образом". Сибига настаивает на справедливом наказании тех, кто позволяет себе ксенофобские выпады в отношении украинцев как в Польше, так и в других странах
"Считаю, что несколько показательных кейсов ответственности за такие действия способны показать всем остальным, что такое поведение не может и никогда не будет нормой в цивилизованном европейском обществе. Всей консульской вертикали поручено особенно внимательно отслеживать все такие случаи и реагировать оперативно и принципиально, защищая права наших людей", – заявил он, подчеркнув, что Украина не будет это терпеть.
- 28 ноября стало известно, что в Вене в сожженном авто нашли тело украинца – на его теле обнаружили следы ударов. 18 декабря двух подозреваемых взяли под стражу – их задержали в Украине.
- 15 декабря стало известно, что в Познани двое мужчин избили украинцев в трамвае. Нападавших задержали. Сибига назвал этот инцидент возмутительным и дал поручение консулам.
