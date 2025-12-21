В Польше травили дочь экс-игрока сборной Украины. Сибига призвал к "показательным наказаниям"

Около 15 подростков травили украинку в престижном лицее Варшавы, а руководство требует, чтобы девушка ушла из учебного заведения

Даря Гладырь с отцом Юрием (Фото: Onet/семейный архив)

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал недопустимыми унижения украинки – дочери экс-игрока сборной Украины по волейболу Юрия Гладыря Дарьи в Польше.

20 декабря польское издание Przegladsportowy.onet сообщило о том, что 15-летняя украинка стала жертвой психологического насилия в престижном варшавском лицее TE Vizja. С осени Дарья начала получать оскорбительные и голосовые сообщения от других учеников.

По словам семьи девочки, в травле участвовали около 15 подростков. Часть из них создала закрытую группу в соцсетях для унижений украинки. Семья обращалась к руководству учебного заведения, но защиты ребенок не получил. А после того, как делом заинтересовалась варшавская полиция, руководство лицея приняло решение исключить подростка и обязало ее покинуть учебное заведение до конца 2025 года.

Сибига сообщил, что обсудил этот вопрос с руководителем польского МИД Радославом Сикорским 19 декабря во время встречи в Польше. Тот заверил, что польская сторона "реагирует и будет реагировать должным образом". Сибига настаивает на справедливом наказании тех, кто позволяет себе ксенофобские выпады в отношении украинцев как в Польше, так и в других странах

"Считаю, что несколько показательных кейсов ответственности за такие действия способны показать всем остальным, что такое поведение не может и никогда не будет нормой в цивилизованном европейском обществе. Всей консульской вертикали поручено особенно внимательно отслеживать все такие случаи и реагировать оперативно и принципиально, защищая права наших людей", – заявил он, подчеркнув, что Украина не будет это терпеть.