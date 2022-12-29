"Это не вопрос недель". У Зеленского надеются на оперативное восстановление после атаки РФ

Украинские энергетики работают над восстановлением энергосистемы, и это "не вопрос недель", а ситуация в Киеве может наладиться уже завтра. Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона.

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Он подчеркнул, что большинство российских ракет удалось сбить, однако все-таки есть несколько прилетов в энергообъекты. В первую очередь, по его словам, это объекты в западных регионах Украины, но есть попадания и в других областях.

"Из-за этих прилетов в некоторых регионах у нас есть ограничения по мощности энергоснабжения. В первую очередь есть большие ограничения во Львове и области. Есть ограничения в Одессе, там сейчас фактически работает только критическая инфраструктура. И есть также ограничения в Киевской и Харьковской областях. Плюс, буквально несколько минут назад был новый прилет по одному из энергообъектов Харькова", – сказал Тимошенко.

Замглавы ОП подчеркнул, что украинские энергетики сейчас занимаются восстановительными работами, "и это не вопрос недель".

"Надеюсь, это удастся сделать уже очень-очень скоро", – сказал Тимошенко.

В Киеве, по словам замглавы ОП, "больших проблем" сейчас нет и есть возможность подавать электроэнергию не только на объекты критической инфраструктуры, но и в дома киевлян.

"Надеемся, уже завтра ситуация будет, скажем так, хорошей", – сказал Тимошенко.

Оксана Житнюк

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