"Это в большинстве подразделений". Спикер ВСУ рассказал о нехватке пехотинцев в армии

Назар Волошин заявил, что пехотинцев не хватает почти во всех Вооруженных Силах Украины, несмотря на хорошую рекрутинговую кампанию

Фото: Генштаб ВСУ

В рядах Вооруженных Сил Украины больше всего не хватает пехотинцев. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По его словам, хоть и рекрутинг работает, и бригады пополняются новыми людьми, пехотинцев все равно не хватает.

"Конечно же, не хватает в последнее время, в том числе простых военных, простых солдат, простых пехотинцев. Это у большинства подразделений, которые есть в ВСУ", – сказал Волошин.

Спикер ОСГВ "Хортица" подчеркнул, что пехотинцы нужны каждому подразделению, и "нужны как раз сейчас" на линии боевого столкновения, где не хватает личного состава.

"Враг ведь нас преобладает в количестве и он только этим может использовать преимущество на линии боевого столкновения. Хотя мы их и уничтожаем, но они все набирают новых и новых новобранцев и бывших заключенных", – пояснил Волошин.

По данным Минобороны, соотношение добровольцев и мобилизованных в рядах ВСУ по состоянию на май 2024 составляет один к трем.

В июне оборонное ведомство сообщило: в рекрутинговые центры уже обратились более 7000 украинцев, и до 40% из них ищут вакансии в украинской армии.

В том же месяце стартовала рекрутинговая кампания в подразделения Главного управления разведки "Став плюс".

Вчера, 12 июля, очередной рекрутинговый центр открылся в Одессе. В общей сложности таких центов по всей Украине уже 27.

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