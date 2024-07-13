"Це у більшості підрозділів". Речник ЗСУ розповів про брак піхотинців у війську

Назар Волошин заявив, що піхотинців не вистачає майже у всіх Збройних Силах України попри хорошу рекрутингову кампанію

Фото: Генштаб ЗСУ

У лавах Збройних Сил України наразі найбільше не вистачає піхотинців. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його словами, хоча і рекрутинг працює, і бригади поповнюються новими людьми, піхотинців все одно не вистачає.

"Звісно ж, не вистачає останнім часом, зокрема простих військових, простих солдатів, простих піхотинців. Це у більшості підрозділів, які є у ЗСУ", – сказав Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" наголосив, що піхотинці потрібні кожному підрозділу, і "потрібні зараз якраз" на лінії бойового зіткнення, де не вистачає особового складу.

"Адже ворог нас переважає у кількості й він тільки цим може використовувати перевагу на лінії бойового зіткнення. Хоч ми їх і знищуємо, але вони все набирають нових і нових новобранців і колишніх ув'язнених", – пояснив Волошин.

За даними Міноборони, співвідношення добровольців та мобілізованих у лавах ЗСУ станом на травень 2024 року становить один до трьох.

У червні оборонне відомство повідомило: до рекрутингових центрів вже звернулись понад 7000 українців, і до 40% із них шукають вакансії в українській армії.

Того ж місяця стартувала рекрутингова кампанія до підрозділів Головного управління розвідки "Став плюс".

Вчора, 12 липня, черговий рекрутинговий центр відкрився в Одесі. Загалом таких центів по всій Україні вже 27.

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