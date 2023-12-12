Евродепутат: Договариваться с Орбаном должна не Украина, а ЕС. Это – его "головная боль"

По словам Пятраса Ауштрявичюса, Евросоюз вынужден мириться с властями Венгрии, потому что ее избрали венгры

Пятрас Ауштрявичюс (Фото: Википедия, Martynas16)

Литовский депутат Европейского Совета Пятрас Ауштрявичюс заявил в интервью ЕП, что с Венгрией должен договариваться в первую очередь Евросоюз, а не Украина, поскольку блок имеет больше рычагов влияния на правительство премьера Виктора Орбана.

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По словам Ауштрявичюса, Венгрия – это "самая большая головная боль" ЕС, которая делает другим государствам-членам "совершенно неприятно и больно".

"Это позорная ситуация для нас. Потому что пока мы рассказываем миру о самых высоких европейских стандартах, одна из стран ЕС воплощает все самое худшее, что может быть в нашей семье. И Евросоюз должен с этим разобраться, потому что у нас больше возможностей убедить Орбана, чем у Украины", – сказал евродепутат.

Он добавил, что Евросоюз вынужден мириться с властями Венгрии, потому что ее избрали венгры. Ауштрявичюс говорит, что "было бы самой большой ошибкой, если бы Брюссель диктовал венгерским избирателям, за кого голосовать".

Сегодня, 12 декабря, представители венгерской общины Закарпатья обратились к Орбану и президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой допустить Украину к переговорам о вступлении в ЕС.

7 ноября советник Орбана заявил, что Венгрия будет блокировать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, поскольку требует отмены украинского закона о языке.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов.

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