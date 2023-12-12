Євродепутат: Домовлятися з Орбаном має не Україна, а ЄС. Це – його "головний біль"
Литовський депутат Європейської Ради Пятрас Ауштрявічюс заявив в інтерв'ю ЄП, що з Угорщиною має домовлятися насамперед Євросоюз, а не Україна, оскільки блок має більше важелів впливу на уряд прем'єра Віктора Орбана.
За словами Ауштрявічюса, Угорщина – це "найбільший головний біль" ЄС, яка робить іншим державам-членам "абсолютно неприємно і боляче".
"Це ганебна ситуація для нас. Бо поки ми розповідаємо світові про найвищі європейські стандарти, одна з країн ЄС втілює все найгірше, що може бути у нашій родині. І Євросоюз має з цим розібратися, бо ми маємо більше можливостей переконати Орбана, ніж Україна", – сказав євродепутат.
Він додав, що Євросоюз вимушений миритися з владою Угорщини, тому що її обрали угорці. Ауштрявічюс каже, що "було б найбільшою помилкою, якби Брюссель диктував угорським виборцям, за кого голосувати".
Сьогодні, 12 грудня, представники угорської громади Закарпаття звернулися до Орбана та президента Європейської ради Шарля Мішеля з проханням допустити Україну до переговорів про вступ до ЄС.
- 7 листопада радник Орбана заявив, що Угорщина блокуватиме початок переговорів щодо вступу України до ЄС, оскільки вимагає скасування українського закону про мову.
- 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.
- Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути вирішене у грудні на саміті ЄС, це рішення потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів.
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