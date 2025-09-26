Евродепутат: Если России удастся, Молдова выберет бедность и страх как в Беларуси

Мирчи Хава отмечает, что если молдаване вернутся в Россию, они выберут бедность, страх и неопределенность

Подготовка к парламентским выборам в Молдове (Фото: EPA)

Если России удастся сорвать амбиции Молдовы по вступлению в Европейский Союз, то страна выберет бедность, страх и неопределенность – как можно наблюдать в Беларуси. Такое мнение в комментарии LIGA.net для разбора высказал евродепутат от Румынии Мирчи Хава.

По его словам, сейчас настало время возможностей для Молдовы. При поддержке Румынии и при активном участии ЕС она может обеспечить свой европейский путь.

"Если молдоване выберут Европу, они выберут стабильность и процветание. Если они вернутся в Россию, они выберут бедность, страх и неопределенность – как мы можем четко видеть на примере Беларуси", – подчеркнул Хава.

Он также подчеркнул, что этот вопрос касается не только Молдовы, но и безопасности всего региона и устойчивости восточного фланга ЕС.

"Чем ближе Россия подходит к границе Румынии, которая также является границей ЕС, тем хуже для нашей коллективной безопасности. Наши соседи по ту сторону Прута десятилетиями жили под влиянием Москвы, и результаты заметны", – сказал он.