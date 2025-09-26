Євродепутат: Якщо Росії вдасться, Молдова обере бідність і страх як в Білорусі
Якщо Росії вдасться зірвати амбіції Молдови щодо вступу до Європейського Союзу, то країна обере бідність, страх і невизначеність – як можна спостерігати в Білорусі. Таку думку в коментарі LIGA.net для розбору висловив євродепутат від Румунії Мірчі Хава.
За його словами, нині настав час можливостей для Молдови. За підтримки Румунії та за активної участі ЄС вона може забезпечити свій європейський шлях.
"Якщо молдовани оберуть Європу, вони оберуть стабільність і процвітання. Якщо вони повернуться до Росії, вони оберуть бідність, страх і невизначеність – як ми можемо чітко бачити на прикладі Білорусі", – наголосив Хава.
Він також підкреслив, що це питання стосується не лише Молдови, а й безпеки усього регіону й стійкості східного флангу ЄС.
"Що ближче Росія підходить до кордону Румунії, який також є кордоном ЄС, то гірше для нашої колективної безпеки. Наші сусіди по той бік Прута десятиліттями жили під впливом Москви, і результати помітні", – сказав він.
- 22 вересня Bloomberg писало, що Росія розробила план втручання в парламентські вибори в Молдові.
- Того самого дня в Молдові правоохоронці провели понад 250 обшуків у межах справи про підготовку масових заворушень і дестабілізацію.
- Депутат Європейського парламенту від Румунії Зігфрід Мурешан розповів LIGA.net, що Росія розуміє, що ці вибори – її останній шанс зірвати амбіції Молдови щодо вступу в ЄС.
