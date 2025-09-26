Євродепутат: Якщо Росії вдасться, Молдова обере бідність і страх як в Білорусі

Мірчі Хава зазначає, що якщо молдовани повернуться до Росії, вони оберуть бідність, страх і невизначеність

Підготовка до парламентських виборів у Молдові (Фото: EPA)

Якщо Росії вдасться зірвати амбіції Молдови щодо вступу до Європейського Союзу, то країна обере бідність, страх і невизначеність – як можна спостерігати в Білорусі. Таку думку в коментарі LIGA.net для розбору висловив євродепутат від Румунії Мірчі Хава.

За його словами, нині настав час можливостей для Молдови. За підтримки Румунії та за активної участі ЄС вона може забезпечити свій європейський шлях.

"Якщо молдовани оберуть Європу, вони оберуть стабільність і процвітання. Якщо вони повернуться до Росії, вони оберуть бідність, страх і невизначеність – як ми можемо чітко бачити на прикладі Білорусі", – наголосив Хава.

Він також підкреслив, що це питання стосується не лише Молдови, а й безпеки усього регіону й стійкості східного флангу ЄС.

"Що ближче Росія підходить до кордону Румунії, який також є кордоном ЄС, то гірше для нашої колективної безпеки. Наші сусіди по той бік Прута десятиліттями жили під впливом Москви, і результати помітні", – сказав він.