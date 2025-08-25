Евродепутат от Латвии: История показала, что Россия редко отводит свои войска после войны
История продемонстрировала, что Россия редко отводит свои войска после завершения войны, заявил депутат Европарламента от Латвии, член оборонного комитета Мартиньш Стакис. Такое мнение он выразил в разборе LIGA.net "Девять уроков, которые Европа вынесла из войны за независимость Украины".
Парламентарий считает, что обеспечение справедливого мира в Украине является жизненно необходимым, но само по себе оно не сделает Европу автоматически безопаснее.
"История показывает, что Россия редко отводит свои войска после войны. Наоборот, ее войска, вероятно, будут оставаться в Беларуси и других приграничных регионах, продолжая давить на Европу", – добавил Стакис.
Евродепутат добавил, что агрессия России касается не только Украины – это часть более широкого имперского проекта. Именно поэтому Европейский Союз и НАТО должны быть готовы к длительной враждебности со стороны России.
Рассуждая об уроках войны для европейских политиков, депутат ЕП заявил, что первый из них – это неотложность.
"Именно поэтому европейские лидеры не могут относиться к оборонным расходам как к краткосрочной чрезвычайной потребности. Торговая сделка с США дала Европе ценную передышку, но это время нужно использовать для укрепления собственных оборонных возможностей и восстановления военно-промышленной базы", – констатировал евродепутат.
Также важно не возвращаться к привычному ведению дел с Россией при нынешнем режиме, добавил он.
- 8 августа 2025 года пограничники сообщили, что Россия отправила в Беларусь незначительное количество военных для проведения совместных учений, этого не хватит для наступления.
- 20 августа стало известно, что Литва усиливает безопасность границы перед учениями России и Беларуси в сентябре.
Комментарии (0)