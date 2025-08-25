Евродепутат от Латвии: История показала, что Россия редко отводит свои войска после войны

Парламентарий считает, что войска РФ будут оставаться в Беларуси и других приграничных регионах, продолжая давить на Европу

Российские военные (Фото: ресурс оккупантов)

История продемонстрировала, что Россия редко отводит свои войска после завершения войны, заявил депутат Европарламента от Латвии, член оборонного комитета Мартиньш Стакис. Такое мнение он выразил в разборе LIGA.net "Девять уроков, которые Европа вынесла из войны за независимость Украины".

Парламентарий считает, что обеспечение справедливого мира в Украине является жизненно необходимым, но само по себе оно не сделает Европу автоматически безопаснее.

"История показывает, что Россия редко отводит свои войска после войны. Наоборот, ее войска, вероятно, будут оставаться в Беларуси и других приграничных регионах, продолжая давить на Европу", – добавил Стакис.

Евродепутат добавил, что агрессия России касается не только Украины – это часть более широкого имперского проекта. Именно поэтому Европейский Союз и НАТО должны быть готовы к длительной враждебности со стороны России.

Рассуждая об уроках войны для европейских политиков, депутат ЕП заявил, что первый из них – это неотложность.

"Именно поэтому европейские лидеры не могут относиться к оборонным расходам как к краткосрочной чрезвычайной потребности. Торговая сделка с США дала Европе ценную передышку, но это время нужно использовать для укрепления собственных оборонных возможностей и восстановления военно-промышленной базы", – констатировал евродепутат.

Также важно не возвращаться к привычному ведению дел с Россией при нынешнем режиме, добавил он.