Євродепутат від Латвії: Історія показує, що Росія рідко відводить свої війська після війни

Парламентар вважає, що війська РФ залишатимуться в Білорусі та інших прикордонних регіонах, продовжуючи тиснути на Європу

Російські військові (Фото: ресурс окупантів)

Історія продемонструвала, що Росія рідко відводить свої війська після завершення війни, заявив депутат Європарламенту від Латвії, член оборонного комітету Мартиньш Стакіс. Таку думку він висловив у розборі LIGA.net "Дев'ять уроків, які Європа винесла з війни за незалежність України".

Парламентар вважає, що забезпечення справедливого миру в Україні є життєво необхідним, але саме по собі воно не зробить Європу автоматично безпечнішою.

"Історія показує, що Росія рідко відводить свої війська після війни. Навпаки, її війська, ймовірно, залишатимуться в Білорусі та інших прикордонних регіонах, продовжуючи тиснути на Європу", – додав Стакіс.

Євродепутат додав, що агресія Росії стосується не лише України – це частина ширшого імперського проєкту. Саме тому Європейський Союз і НАТО мають бути готовими до тривалої ворожості з боку Росії.

Розмірковуючи про уроки війни для європейських політиків, депутат ЄП заявив, що перший з них – це нагальність.

"Саме тому європейські лідери не можуть ставитися до оборонних витрат як до короткострокової надзвичайної потреби. Торговельна угода зі США дала Європі цінний перепочинок, але цей час потрібно використати для зміцнення власних оборонних можливостей і відновлення військово-промислової бази", – констатував євродепутат.

Також важливо не повертатися до звичного ведення справ із Росією за нинішнього режиму, додав він.