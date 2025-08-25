Евродепутат Яр: Запоздалые реакции лишь подбадривают агрессоров

После 70 лет относительного мира Европа вступила в бурную эпоху, в которой геополитическая напряженность быстро растет, констатировала депутат

Сдерживание имеет значение в современном мире, а запоздалые реакции лишь подбадривают агрессоров, считает член комитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента Люсия Яр. Такое мнение она высказала в разборе LIGA.net "Девять уроков, которые Европа вынесла из войны за независимость Украины".

"Мы должны понять, что сдерживание имеет значение и что запоздалые реакции только подбадривают агрессоров. Единство, скорость и решительность в принятии решений являются критически важными", — подчеркнула парламентарий.

Она добавила, что инвестиции в оборонные возможности, энергетическую безопасность и устойчивые цепочки поставок являются не опцией, а необходимостью.

"Наконец, мы должны признать, что авторитарные режимы постоянно проверяют нашу решимость, и только сильный, надежный, единый и основанный на ценностях ответ может сохранить мир и стабильность", – акцентировала Яр.

В то же время она считает, что после более 70 лет относительного мира Европа вступила в более бурную эпоху, в которой геополитическая напряженность быстро растет. Экстремизм растет даже в странах, которые когда-то считались либеральными или демократическими, поскольку прежнее руководство не смогло обеспечить социальную справедливость.

"К сожалению, эти риски распространяются по всему миру. С глобальной точки зрения, долгосрочная стратегия Китая, вероятно, будет решающей для характера этого века. Пекин внимательно наблюдает за тем, как международное сообщество реагирует на агрессию России в Украине, поскольку эти реакции могут повлиять на его собственные расчеты по Тайваню", – пояснила евродепутат.

По ее мнению, неразрешенные конфликты на Ближнем Востоке, нестабильность в некоторых частях Африки и напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе имеют потенциал для разжигания новых кризисов, включая прокси-войны.

"И если Запад откажется от демократических ценностей – как мы уже видели в разных столицах, – конфликт будет преобладать. Поэтому мы, как демократические политики, несем ответственность за то, чтобы неутомимо работать над поиском решений и защитой свобод", – резюмировала депутат ЕП.

