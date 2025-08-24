Дипломат Фрид: Если РФ добьется успеха против Украины, то продолжит наступление на Молдову

Оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс россиян)

В случае, если Россия достигнет успеха в войне против Украины, она начнет новую агрессию против Молдовы, считает бывший посол США в Польше (1997-2000), помощник государственного секретаря по европейским и евразийским делам (2004-2009) Даниэл Фрид. Такое мнение он высказал в разборе LIGA.net "Девять уроков, которые Европа вынесла из войны за независимость Украины".

"Российская война против Украины – это вторая война в попытке России восстановить империю. Первая была против Грузии в 2008 году. Если Россия достигнет успеха против Украины, она продолжит наступление на Молдову", — сказал дипломат.

Он акцентировал, если Кремль поверит, что ему это сойдет с рук, — то и против стран Балтии.

По мнению Фрида, российский диктатор Владимир Путин серьезно настроен на восстановление империи, которая, по его мнению, включает все страны от Финляндии до Болгарии, ранее находившийся под контролем Москвы или Санкт-Петербурга.