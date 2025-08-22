Politico: Макрон, Мерц и Туск посетят Молдову, чтобы сделать РФ деликатное предупреждение

Визит лидеров за месяц до выборов в Молдове станет предупреждением России, которая обвиняется в попытках помешать проевропейскому курсу Кишинева

Эммануэль Макрон и Дональд Туск (Фото: Marcin Obara/EPA)

Лидеры европейских государств посетят Молдову в День независимости, чтобы сделать российскому диктатору Владимиру Путину деликатное предупреждение за месяц до парламентских выборов в стране. Об этом пишет издание Politico.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск в среду, 27 августа, отправятся в Молдову, чтобы отметить День независимости страны, сообщили в офисах немецкого и французского лидеров.

"Лидеры подтвердят свою полную поддержку безопасности, суверенитета и европейского пути Молдовы", — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Визит ожидается за месяц до парламентских выборов в Молдове, которые состоятся 28 сентября, и станет предупреждением России, которая обвиняется в попытках помешать проевропейскому курсу Кишинева и повлиять на выборы в свою пользу.

Россия наращивает усилия по воздействию на молдаван, проживающих за рубежом по всей Европе, распространяя дезинформацию и фейковые новости, заявил в прошлом месяце руководитель Службы национальной безопасности страны Станислав Секриеру.

В июле президент Молдовы Майя Санду предостерегала от "беспрецедентного вмешательства в выборы".

"Российская Федерация хочет контролировать Республику Молдова с осени", — сказала она.

Трое дипломатов и неназванный чиновник Европейского Союза рассказали, что Брюссель рассматривает возможность открытия первого переговорного кластера для Молдовы в начале следующего месяца после встречи министров ЕС.

В материале говорится, что этот шаг может послать сигнал проевропейским избирателям в Молдове, но рискует разозлить Украину, чья заявка на вступление в блок остается заблокированной Венгрией. Заявки обеих стран на членство в ЕС двигались параллельно с момента получения первоначального зеленого света от Евросовета в 2023 году.

30 июля 2025 года Санду сообщила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы в Молдове – Кремль инвестирует в несколько политических проектов, чтобы провести своих людей в следующий парламент.

4 августа советник президента Молдовы заявил, что Россия активизирует усилия по влиянию на молдавских избирателей, проживающих по всей Европе накануне парламентских выборов в стране.